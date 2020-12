Os preços do petróleo evoluíram de forma irregular nesta terça-feira e fecharam com disparidades em Londres e Nova York, em um mercado atento à demanda.

O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro subiu 0,10%, a 48,84 dólares, em Londres. Já em Nova York, o barril de WTI para entrega em janeiro caiu 0,3%, a 45,60 dólares. Esses níveis de preço são bastante elevados para 2020.