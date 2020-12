Comunicado do Business Wire :Axis Communications

Axis Communications, a líder de mercado de vídeo em rede, anunciou hoje que a América Latina se unirá aos EUA e Canadá na integração da 2N em suas operações a partir de 1º de janeiro de 2021. Em 2016, a Axis adquiriu a 2N, a empresa com liderança global no mercado de intercomunicação IP. Esta expansão mais recente ajudará a aumentar a posição de liderança da 2N no mercado de intercomunicação nas Américas. Além disso, o alinhamento com a 2N vai ajudar a Axis a acelerar o crescimento no mercado de intercomunicação IP de convergência rápida.

As operações da Axis Communications, Inc. na América Latina, que inclui o México, o Caribe, a América Central e do Sul, contarão com uma equipe com experiência em soluções 2N e oferecerá o portfólio completo de produtos 2N através da distribuição padrão da Axis e dos canais de integração de sistemas. Além disso, todas as soluções 2N contarão com o suporte por toda a América Latina do premiado grupo de serviços técnicos da Axis.

"Estamos muito satisfeitos em alinhar ainda mais nossas operações nas Américas, à medida que ampliamos nossa integração da 2N na América Latina, criando uma oportunidade de oferecer aos nossos parceiros e clientes finais o melhor intercomunicador IP da categoria e uma oferta de solução mais ampla. A introdução da linha de produtos 2N na região LATAM apresenta um grande potencial em um mercado pronto para o crescimento futuro", disse Fredrik Nilsson, vice-presidente nas Américas, Axis Communications, Inc.

"Acreditamos imensamente na integração, já que isso vai expandir ainda mais a posição de líder de mercado da 2N no mercado de intercomunicação nas Américas. Conseguimos uma integração muito bem-sucedida anteriormente com a Axis Communications nos Estados Unidos e Canadá e esperamos uma transição igualmente tranquila em toda a América Latina. Isso criará uma maior exposição aos produtos 2N e à nossa oferta de solução total na base de parceiros existentes da Axis em toda a região", disse Tomás Klíma, diretor de vendas da 2N.

"Os produtos 2N são conhecidos por sua alta qualidade e inovação, características que estabeleceram a 2N como líder global em intercomunicação. A organização Axis Latin American tem o orgulho de oferecer agora estas soluções, expandir a oferta de produtos e integrá-los perfeitamente em nossas operações. Soluções 2N inovadoras criarão novas oportunidades para os nossos parceiros e oferecerão novas soluções aos nossos usuários finais", disse Leopoldo Ruiz, diretor regional da LATAM, Axis Communications, Inc.

A oferta completa de soluções 2N estará disponível através dos canais de distribuição e integração padrão da Axis a partir de 1º de janeiro de 2021. Além disso, a Axis Communications vai lançar um hub de suporte on-line dedicado para a América Latina em 2021, que incluirá ferramentas de design, instalação e gerenciamento, guias e manuais de produtos, treinamentos, webinars e vídeos de autoajuda, Perguntas frequentes (FAQs) e catálogos de produtos.

Descubra mais sobre as soluções 2N inteligentes, seguras e inovadoras em www.2nusa.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201208006131/pt/

