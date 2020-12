Doença misteriosa no Sul da Índia deixa centenas de pessoas hospitalizadas

Autoridades e especialistas em saúde estão preocupados com uma doença misteriosa que deixou mais de 500 pessoas hospitalizadas e causou uma morte no Estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia. A doença foi detectada pela primeira vez na noite de sábado, 5, em Eluru, a capital do Estado.



Muitas pessoas começaram a ter convulsões sem motivos específicos, informou Geeta Prasadini, diretora de saúde pública. Desde então, sintomas que vão desde náuseas e ansiedade até perda de consciência foram relatados em 546 pacientes internados em hospitais.



Apesar de que muitos se recuperaram e voltaram para casa, enquanto 148 ainda estão em tratamento, disse Dasari Nagarjuna, porta-voz do governo na região. Equipes de especialistas do Instituto de Ciências Médicas da Índia chegaram à cidade para auxiliar na identificação do problema.



Diferentes teorias foram sugeridas e estão sendo testadas. Uma possível motivação para a doença surgiu com o resultado de exames de sangue conduzidos pela All India Institute of Medical Sciences (Aiims), órgão público de pesquisa médica que detectou a presença de chumbo, níquel e outros metais pesados em amostras.



Também foi levantada a suspeita de contaminação por água em um país onde a falta de saneamento básico é um problema histórico. Mas autoridades disseram que quem não usa o abastecimento de água municipal também adoeceu, e que os testes iniciais de amostras de água não revelaram qualquer produtos químicos.



"Descartamos a contaminação da água ou poluição do ar como causa depois que as autoridades visitaram as áreas onde as pessoas adoeceram. É uma doença misteriosa e apenas análises de laboratório vão revelar exatamente o que é", afirmou o ministro da Saúde, Alla Kali Krishna Srinivas.



Uma análise preliminar da Aiims aponta o contrário. Segundo noticiado pelo Times of India, níquel e chumbo no leite e água potável foram apontados os agentes motivadores para a doença misteriosa. "Detalhes completos do que ativou essa doença misteriosa serão descobertos apenas após as agências centrais submeterem seus relatórios", disse o ministro.



Sem covid-19



Todos os pacientes testaram negativo para a covid-19 e outras doenças virais, como dengue, chikungunya ou herpes. Eles também não têm relação entre si e nem todos vivem na mesma área.



"As pessoas que ficaram doentes, principalmente crianças, começaram a vomitar após ter dor dos olhos", afirmou um médico de um hospital público de Eluru ao jornal The Indian Express. "Alguns desmaiam ou convulsionam", acrescentou.



Um homem de 45 anos com o único nome de Sridhar foi hospitalizado com sintomas semelhantes aos de epilepsia e morreu na noite de domingo, disseram os médicos. Prasadini disse que a autópsia não esclareceu a causa da morte.



Ela disse que os especialistas estão fazendo testes para identificar se os pesticidas contaminaram os peixes ou vegetais. O líder da oposição, N. Chandrababu Naidu, exigiu no Twitter um inquérito completo sobre o incidente. O Estado de Andhra Pradesh está entre os mais atingidos pela covid-19, com mais de 800 mil contaminações. O sistema de saúde local, como o do restante da Índia, foi desgastado pelo vírus.