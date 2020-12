Yellen: nossa missão é restaurar prosperidade econômica e estabilidade financeira

Indicada pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, para o cargo de secretária do Tesouro, Janet Yellen afirmou nesta segunda-feira, 7, que pretende implementar uma agenda que garanta a recuperação da economia por meio de investimentos em infraestrutura, criação de empregos, avanço da igualdade racial e combate às mudanças climáticas. "Nossa missão é restaurar a prosperidade econômica e a estabilidade financeira", ressaltou, em publicação no Twitter.



Em vídeo divulgado junto com a mensagem, Yellen se disse honrada por ter sido escolhida para a função. "Espero que minha nomeação a essa posição mostre a mulheres que o céu é o limite", comentou ela, que, se confirmada pelo Senado, será a primeira mulher a liderar o Departamento do Tesouro.



Nomeado como vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyeno ressaltou que está lisonjeado pela possibilidade de se tornar o primeiro negro no cargo. "Antes da pandemia, enfrentávamos uma série de desafios na economia, premiando empresas mais que trabalhadores, em uma economia em que a desigualdade estava crescendo ao invés de encolhendo", pontuou.