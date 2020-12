Visa e Mastercard reveem vínculos com Pornhub após denúncias de abuso sexual

As empresas de cartões de crédito Mastercard e Visa anunciaram nesta segunda-feira (7) que estão examinando sua relação com o site pornográfico Pornhub, depois que o The New York Times noticiou a presença de vídeos de pornografia infantil e abusos na plataforma.

As duas companhias alegaram que, se for confirmado que o site infringe a lei, elas cortarão seus laços com a MindGeek, empresa responsável pelo Pornhub e plataformas semelhantes como Youporn e Redtube.

A saída da Mastercard e da Visa impediria o pagamento de anúncios nesses sites e das assinaturas pelos usuários de seus serviços premium.

"Investigamos as denúncias publicadas no The New York Times e estamos trabalhando com o banco da MindGeek para entender essa situação e outras medidas tomadas pela empresa", disse a Mastercard em mensagem recebida nesta pela AFP.

"Se as acusações forem comprovadas, providências serão tomadas imediatamente", acrescentou a Mastercard.

A Visa afirmou, por sua vez, que "tem conhecimento" das alegações do Times e entrou em contato com "as instituições financeiras competentes para investigar" o caso. O grupo também se comunicou diretamente com a MindGeek.

Se as denúncias forem confirmadas, a empresa de pornografia não poderá usar os serviços Visa para receber dinheiro de seus clientes, informou a companhia de cartões.

O artigo do The New York Times explica que "a grande maioria dos 6,8 milhões de novos vídeos postados no site (Pornhub) a cada ano provavelmente envolve adultos consensuais".

Porém, de acordo com o jornal americano, muitos incluem "o abuso de crianças e violência não consensual".

O Pornhub, que tem sede física na cidade canadense de Montreal e fiscal em Luxemburgo, rejeitou as acusações do jornal.

Em comunicado enviado à AFP, o grupo disse que tem "tolerância zero" com conteúdos que mostrem abuso sexual de menores e que desenvolveu ferramentas para "identificar e erradicar" esse tipo de vídeo.