G7 Finanças insiste na regulação das criptomoedas

Os ministros das Finanças e diretores dos bancos centrais dos países do G7 insistiram nesta segunda-feira (7) na regulamentação das criptomoedas, muito implicadas em ataques cibernéticos, segundo um comunicado de imprensa do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

"Existe um forte apoio no âmbito do G7 para regulamentar as criptomoedas", diz o comunicado publicado depois de uma reunião por videoconferência do G7 Finanças, que reúne as autoridades econômicas das sete economias mais industrializadas do planeta.

Os dirigentes "discutiram as respostas atuais à evolução das criptomoedas e outros ativos digitais", assim como "o trabalho das autoridades nacionais para impedir seu uso para fins ilícitos".

Também participaram do encontro funcionários do FMI e do Banco Mundial.

Os membros do G7 Finanças renovaram seu apoio ao comunicado publicado em outubro, quando se mostraram "preocupados" com o número crescente de ataques virais informáticos, que abrangem o uso de criptomoedas.

Compõem o G7 Estados Unidos, França, Canadá, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido.