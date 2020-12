Itamaraty lamenta morte do ex-presidente do Uruguai Tabaré Vázquez

O governo brasileiro recebeu "com grande pesar" a notícia da morte do ex-presidente do Uruguai Tabaré Vázquez. "O governo brasileiro transmite ao povo-irmão do Uruguai e aos familiares do ex-presidente as suas profundas condolências", declarou, em nota, o Ministério das Relações Exteriores.



O político uruguaio faleceu na madrugada deste domingo, 6, aos 80 anos, em Montevidéu, devido um câncer de pulmão detectado em agosto de 2019. A informação foi dada pelo seu partido, Frente Ampla, no Twitter.



Vázquez foi o primeiro presidente de esquerda do país, posto que ocupou entre 2005 e 2010 e entre 2015 e 2020. Ele deixou o cargo de presidente em março deste ano, quando foi substituído por Luis Lacalle Pou, do Partido Liberal, vencedor das eleições do ano passado.