Nancy Pelosi destaca negociação em andamento por mais estímulos nos EUA

Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi afirmou durante entrevista coletiva nesta sexta-feira que há uma "grande negociação" em andamento por mais estímulos em Washington. Pelosi comentou ainda os números do relatório de empregos (payroll) de mais cedo, que segundo ela mostram que o mercado de trabalho americano "não está ótimo" e também ilustram a necessidade de mais estímulos, além de um reforço no combate à pandemia da covid-19.



Pelosi disse que uma vacina contra o vírus deve se concretizar em breve, mas lembrou que não para todos num primeiro momento, daí a importância de se manter os estímulos e também as medidas de combate ao problema Ela disse que o pacote atualmente em negociação seria apenas um princípio para a ajuda. Também enfatizou a importância de que o governo ajude a financiar as administrações estaduais e locais, no quadro atual.



A liderança democrata comentou que o governo seguirá aberto, com financiamento para seus gastos. Sobre novos estímulos, ela não se comprometeu com prazos ao ser questionada, mas disse que há um "impulso" nas conversas e o quadro indica que isso será concretizado, embora continuem a haver questões em aberto.



Para Pelosi, uma proposta bipartidária para responder à covid-19 poderia ser o início das negociações a respeito desse tema. Além disso, ela elogiou o fato de que o presidente eleito, seu correligionário Joe Biden, mostra um compromisso em vencer o vírus e controlar o quadro no país e criticou o governo Donald Trump pelo que ela considera como "negligência" sobre o tema.