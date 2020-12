Wall Street fecha com alta discreta

O Dow Jones e o Nasdaq fecharam com pequenas altas nesta quinta-feira (3) na bolsa de Nova York, enquanto o S&P; 500 encerrou as operações com estabilidade.

O Dow Jones fechou em alta de 0,29%, a 29.969,52 unidades. O tecnológico Nasdaq subiu 0,23%, a 12.377,18 pontos. Enquanto isso, o índice ampliado S&P; 500 recuou 0,06%, a 3.666,72 unidades.

O impulso da bolsa foi mitigado perto do fechamento, quando o jornal The Wall Street Journal reportou que a Pfizer enfrentaria dificuldades em sua rede de abastecimento para distribuir a totalidade de suas vacinas contra o novo coronavírus previstas para 2020. Suas ações caíram 1,74%.

O mercado continua orientado para a alta, sustentado nesta quinta pela queda dos pedidos de seguro desemprego nos Estados Unidos, que diminuíram pela primeira vez em três semanas, a 712.000 contra os 775.000 previstos.

Além disso, o índice dos diretores de compras da associação ISM para novembro, que serve de pauta da atividade para o setor de serviços, demonstra que embora esteja mais lento, o crescimento deste ramo continua.

"O mercado está em alta, embora o Nasdaq não tenha alcançado um novo recorde. O Dow teve um bom comportamento graças à Boeing, que subiu quase 6%", informou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

O fabricante recebeu uma grande encomenda de aeronaves 737 MAX da companhia Ryanair.

Os investidores também venderam no fim do dia para se posicionar antes das cifras oficiais do emprego nos Estados Unidos, que serão conhecidas na sexta-feira, disse Cardillo.

A maioria dos analistas espera uma taxa estável de 6,9% para novembro.