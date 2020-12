Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global reforça sua presença no Azerbaijão por meio de um acordo de colaboração firmado com a MGB Law Offices, firma independente de advocacia sediada em Baku, o que amplia a cobertura da organização e a posiciona ainda mais para se expandir entre a Europa e a Ásia.

Fundada em 1995 e atualmente com 10 advogados, a MGB Law Offices foi reconhecida pela IFLR1000, pela Legal500 e pela Chambers and Partners como a principal firma de advocacia do Azerbaijão. Liderada pelo sócio-gerente Ismail Askerov, a firma oferece serviços completos e soluções aos mais diversos setores, entre eles, petróleo e gás, aviação, bancário e financeiro, insolvência e reestruturação, questões tributárias, legislação sobre privatizações e investimentos estrangeiros. A base de clientes da firma inclui grandes multinacionais, instituições financeiras internacionais, seguradoras, companhias aéreas, empresas de telecomunicações e outras entidades empresariais.

"Temos orgulho de nossa capacidade de prestar sempre o melhor serviço da categoria, e nossas soluções abrangentes nos posicionam para ser uma das firmas de advocacia de melhor reputação no mercado ao permitir que atendamos às diferentes necessidades de cada um de nossos clientes", afirmou Ismail. "Nossa colaboração sem exclusividade com a Andersen Global fortalece o compromisso que temos com nossos clientes e aumenta ainda mais nossa capacidade de trabalhar em diferentes países, setores de mercado e áreas práticas para suprir suas necessidades em permanente evolução. Desejamos trabalhar lado a lado com profissionais que partilham de nossa visão e valores".

"Nossa expansão continua sendo orientada pelas necessidades dos clientes, e nossa meta é ter cobertura global e recursos de serviço completo por meio de nossas firmas associadas e firmas colaboradoras", declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e CEO da Andersen. "A dedicação com a boa gestão e profunda compreensão do ambiente de negócios do Azerbaijão de Ismail e sua equipe fazem deles um complemento perfeito para a nossa equipe na região e nos deixam ainda mais bem equipados para prestar serviços uniformes em todo o mundo".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 218 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

