Palestinos acreditam no 'papel positivo' do futuro governo Biden

A Autoridade Palestina e a Liga Árabe afirmaram neste domingo (29), em um comunicado, que confiam em que o novo governo americano, com Joe Biden no poder, terá um "papel positivo" para a criação de um Estado palestino independente.

O comunicado conjunto foi publicado após um encontro entre o presidente palestino, Mahmud Abbas, e o secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, no Cairo, sede da organização.

Os dois conversaram para falar da "evolução do assunto palestino", especialmente à luz do resultado das eleições presidenciais americanas.

Os palestinos saudaram a vitória do democrata Joe Biden e, com a Liga Árabe, afirmaram que esperam que a nova administração americana "abrirá a via para a retomada pelos Estados Unidos de um papel mais ativo e positivo na busca de uma solução com dois Estados", diz o comunicado.

Depois do reconhecimento da cidade de Jerusalém como capital de Israel pelo presidente em fim de mandato Donald Trump, os palestinos cortaram as relações com os Estados Unidos.

O presidente Abbas declarou ter "pressa para trabalhar" com a equipe de Biden para "melhorar" as relações palestino-americanas e garantir "a justiça e a dignidade" dos palestinos.

Abbas, que se reuniu no domingo com o rei Abdallah II, da Jordânia, está em viagem pela região para conseguir apoio para os palestinos.

Segundo um comunicado do palácio real da Jordânia, o rei pediu para "intensificar os esforços internacionais para pôr fim ao conflito israelense-palestino, insistindo também em uma solução fundamentada em dois Estados".

Abbas se reunirá na segunda-feira com o presidente egípcio, Abdel Fatah al Sisi.