Argentina planeja vacinar população contra a covid-19 em janeiro

O governo argentino planeja iniciar a vacinação contra a covid-19 em janeiro, desde que as vacinas estejam disponíveis, informou o ministro da Saúde, Ginés González García, nesta terça-feira (24).

"Estimo que seja na primeira quinzena de janeiro, mas obviamente isso depende totalmente de nós termos a vacina", disse ele coletiva de imprensa após a primeira reunião do governo para iniciar esse planejamento.

A Argentina tem uma taxa de mortalidade entre as mais altas do mundo, com mais de 37 mil mortes e quase 1,4 milhão de infectados em um país de 44 milhões de habitantes.

"Tudo depende da disponibilidade da vacina. Ainda não existe uma vacina aprovada", frisou González García.

O Comitê de Vacinação é chefiado pelo presidente Alberto Fernández.

Até agora, o governo assinou acordos com os projetos Sputnik, do instituto russo de pesquisas Gamaleya, e o da Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca.

O ministro da Defesa, Agustín Rossi, disse por sua vez que as Forças Armadas "cuidarão da logística" da operação de vacinação.

As autoridades indicaram que o plano consiste em ter 60 milhões de vacinas e imunizar 100% dos argentinos.