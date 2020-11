Blinken promete buscar cooperação internacional como chefe da diplomacia dos EUA

O futuro chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, prometeu nesta terça-feira que, ao assumir, buscará a cooperação internacional, já que seu país não pode resolver os problemas globais sozinho.

"Como disse o presidente eleito, não podemos resolver os problemas do mundo sozinhos. Precisamos trabalhar com outros países, precisamos da cooperação deles. Precisamos de parcerias", disse Blinken em um evento no qual o democrata Joe Biden, vencedor das eleições de novembro, apresentou sua equipe para diplomacia e segurança nacional.