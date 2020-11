Comunicado do Business Wire :MPEG LA, LLC

A MPEG LA anunciou hoje que proprietários de patentes da licença de carteira de patentes de AVC da MPEG LA entraram com ações de execução de direitos de patente em Landgericht Düsseldorf, Alemanha, contra a Hisense Germany GmbH ("Hisense") por violação de patentes essenciais para o padrão de compressão de vídeo digital AVC/H.264 (MPEG-4 Parte 10), utilizado em dispositivos móveis, televisores e outros produtos.

De acordo com as queixas registradas, a Hisense oferece na Alemanha produtos para televisores que utilizam métodos de AVC protegidos por patentes sem que possua licenças junto aos titulares de patentes individuais ou uma licença de portfólio que inclua essas patentes oferecidas pela MPEG LA. As ações buscam indenizações monetárias e injunções.

Os requerentes são representados por uma equipe liderada por Axel Verhauwen da Krieger Mes & Graf v. der Groeben e Gottfried Schüll da Cohausz & Florack.

MPEG LA, LLC

A MPEG LA é a maior fornecedora mundial de licenças "one-stop" para padrões e outras plataformas de tecnologia. Atuando desde a década de 1990, a empresa foi a pioneira do pool de patentes da atualidade, ajudando a produzir os padrões mais amplamente utilizados da história em produtos eletrônicos de consumo, e está expandindo o acesso a outras tecnologias revolucionárias. A MPEG LA opera programas de licenciamento para as mais diversas tecnologias, com quase 24 mil patentes em 94 países, cerca de 260 titulares de patentes e um número superior a seis mil licenciados. Cerca de dois mil licenciados em todo o mundo utilizam a cobertura "one-stop" da licença de portfólio de patentes de AVC da MPEG LA sob patentes essenciais pertencentes a mais de 39 detentores de patentes. Ao auxiliar os usuários com a implementação de suas opções de tecnologia, a MPEG LA oferece soluções de licenciamento que proporcionam acesso a propriedade intelectual fundamental, liberdade de operação, riscos reduzidos de litígios e previsibilidade no processo de planejamento de negócios. Para obter mais informações, acesse www.mpegla.com.

