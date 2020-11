Tiroteio deixa vários feridos no estado americano de Wisconsin, segundo a imprensa

Várias pessoas ficaram feridas em um tiroteio na tarde desta sexta-feira (20) perto de Milwaukee, no estado americano de Wisconsin, informou a imprensa local.

O número de vítimas e a gravidade de seus ferimentos ainda não foi revelado.

O tiroteio ocorreu dentro do centro comercial Mayfair Mall, na cidade de Wauwatosa, um subúrbio de Milwaukee, maior cidade de Wisconsin, no norte dos Estados Unidos, de acordo com o Milwaukee Journal Sentinel.

Pelo menos 40 viaturas policiais responderam ao incidente presencialmente, segundo a mesma fonte, bem como ambulâncias nas quais vários feridos foram transferidos.

O Departamento do Xerife do condado de Milwaukee confirmou em um tuíte que forças de segurança estavam no local "em resposta a um tiroteio", juntamente com policiais de Wauwatosa.

O agressor "fugiu", disse o prefeito de Wauwatosa, Dennis McBride, de acordo com a emissora ABC News. A vida dos feridos não estaria em perigo, acrescentou, citado pela imprensa local.