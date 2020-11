Para Cruz Vermelha, aquecimento global é ameaça maior que a covid-19

É "urgente" agir contra o aquecimento global, um desastre "de maior magnitude" que a covid-19 e contra o qual não há vacina, alertou nesta terça-feira a Cruz Vermelha Internacional.

A mudança climática não espera que a covid-19 seja controlada para continuar a ceifar vidas, observa a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) em um relatório sobre desastres naturais em todo o mundo a partir da década de 1960.

De acordo com esta organização com sede em Genebra, mais de 100 desastres ocorreram entre março, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou a pandemia do coronavírus, e setembro, e mais de 50 milhões de pessoas foram afetadas.

"Claro que a covid está aqui, afeta nossas famílias, nossos amigos, nossos parentes (...) e é uma crise gravíssima que o mundo vive atualmente", reconheceu o secretário-geral do FICV, Jagan Chapagain, durante uma coletiva de imprensa.

Mas, "em nossa opinião, as mudanças climáticas terão um impacto muito maior na vida humana e na Terra no médio e longo prazo" do que a covid-19, que já causou a morte de pelo menos 1,3 milhão de pessoas desde o fim de 2019, afirmou.

Especialmente levando em consideração que "esperamos ter uma vacina contra a covid no próximo ano e, se tudo correr bem, em alguns anos devemos ser capazes de controlar seu impacto", disse, alertando amargamente: "Infelizmente, não há vacina contra as mudanças climáticas".

"São necessários muito mais ações e investimentos sustentáveis para proteger verdadeiramente a vida humana nesta Terra", concluiu, exortando todas as pessoas a agirem.

Atualmente, observa a FICV, a frequência e a intensidade dos eventos climáticos estão aumentando consideravelmente, com cada vez mais tempestades de categoria 4 ou 5, mais ondas de calor quebrando recordes de temperatura e mais chuvas torrenciais, entre muitas outras situações extremas.

Somente em 2019 foram 308 desastres causados por fenômenos naturais, que causaram a morte de cerca de 24.400 pessoas em todo o mundo.

Destes, 77% foram desastres climáticos ou meteorológicos. O número de ambos aumentou desde 1960 e cresceu quase 35% desde 1990.

- Sobrevivência ameaçada -

A proporção de catástrofes atribuíveis a eventos extremos climáticos e meteorológicos também aumentou significativamente durante esse período, de 76% nos anos 2000 para 83% nos anos 2010.

Esses desastres extremos mataram mais de 410.000 pessoas na última década, a grande maioria em países de baixa e média renda.

Ondas de calor, seguidas por tempestades, foram as mais mortais.

Diante deste desafio, que "literalmente ameaça nossa sobrevivência a longo prazo", a FICV exorta a comunidade internacional a agir sem demora.

A organização calcula que cerca de US$ 50 bilhões (pouco mais de 42 bilhões de euros) por ano serão necessários para responder às necessidades de adaptação que 50 países em desenvolvimento definiram para a próxima década.

"Esse montante é irrisório diante da resposta global às repercussões econômicas da pandemia", diz a FICR.

Além disso, a organização lamenta que muitos países altamente vulneráveis às mudanças climáticas sejam deixados para trás e recebam apenas uma ajuda relativamente modesta.

O relatório também destaca que nenhum dos 20 países mais vulneráveis ao aquecimento global e aos desastres climáticos e meteorológicos, como a Somália, estava entre os 20 principais beneficiários 'per capita' de fundos para se adaptar a essas situações.