Comunicado do Business Wire :Titomic Limited

Titomic Limited (ASX:TTT) ("Titomic"), anunciou hoje que Norbert Schulze, veterano industrial com mais de 40 anos de experiência em defesa global, fabricação e indústrias automotivas, foi nomeado CEO interino. Ele sucede o fundador da Titomic, Jeff Lang, que assume a função de diretor executivo e diretor de tecnologia (CTO), mantendo sua função de diretor do Conselho. O Conselho iniciou a pesquisa por um CEO permanente.

Schulze possui uma empresa de consultoria que assessora empresas globais de defesa em estratégia e oportunidades de crescimento e já atendeu como executivo sênior da Rheinmetall e RENK Group na Europa e na África, que incluiu a supervisão das vendas para a Austrália.

O Dr. Andreas Schwer, presidente da Titomic, comentou:

"Norbert é um veterano do setor, com um histórico comprovado de trabalho em ambientes complexos e trazendo novas tecnologias para clientes nas indústrias globais de defesa e manufatura. Sua nomeação faz parte dos esforços do novo Conselho para fortalecer a execução da visão estratégica da Titomic e sua transformação em uma empresa de manufatura aditiva global e criar valor para os acionistas.

"Em nome do Conselho, gostaria de agradecer a Jeff por sua contribuição como diretor administrativo e estamos muito satisfeitos que continue como diretor executivo do Conselho e CTO."

Norbert Schulze, CEO interino, disse:

"É uma honra aceitar esta posição de interino. Como uma equipe, os funcionários da Titomic trabalharam duro para posicioná-la como uma empresa líder global em manufatura aditiva. Nossa missão não mudará e estou comprometido em conduzir a transformação, criando valor para nossos acionistas e clientes e cumprindo meu papel como CEO interino desta excelente empresa".

Jeff Lang, diretor executivo e CTO da Titomic, acrescentou:

"Eu agradeço a chance de trabalhar ao lado de Norbert para executar a visão do novo Conselho de comercialização para todas as partes interessadas. Como executivo sênior, membro do Conselho e principal acionista, estou comprometido com o sucesso na minha nova função e acredito na estratégia de posicionamento da Titomic como líder global na indústria de manufatura aditiva. Embora tenhamos feito um progresso significativo nos últimos anos, devemos continuar a desenvolver nossas operações e inovação em toda a empresa".

