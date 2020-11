ONU anuncia acordo para convocação de eleições na Líbia em 2021

Delegados líbios reunidos em Túnis fecharam um acordo que prevê a organização de eleições nacionais na Líbia dentro de 13 meses, anunciou nesta sexta-feira a chefe interina da Missão de Apoio da ONU na Líbia, Stephanie Williams.

"Os participantes do Fórum de Diálogo Político na Líbia decidiram organizar eleições nacionais em 24 de dezembro de 2021", informou Stephanie durante entrevista coletiva remota.

Este é o primeiro acordo destacado alcançado durante as negociações em Túnis, onde se reúnem desde a última segunda-feira 75 delegados dos diferentes grupos, sob a mediação da ONU, a fim de alcançarem uma solução política para o conflito na Líbia, mergulhada no caos após a queda de Muamar Khadafi, em 2011.

A mesa de diálogo também pretende definir um governo líbio de união nacional que ponha fim à divisão entre o Governo de União Nacional (GNA), reconhecido pela ONU e que controla a capital, Trípoli, e a facção do marechal Khalifa Haftar, concentrada no leste do país.

Especialistas advertiram sobre a dificuldade de que os pactos selados em Túnis sejam respeitados pelas diferentes facções. "A comunidade internacional dispõe das ferramentas para evitar que os acordos sejam sabotados, podendo, inclusive, recorrer a sanções", assinalou Stephanie Williams.