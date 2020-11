Agência suíça analisa vacina experimental do laboratório Moderna

A Swissmedic, a agência suíça de medicamentos, iniciou a análise da vacina experimental contra a covid-19 do laboratório americano Moderna, que apresentou um pedido de autorização, anunciou nessa sexta-feira, recordando que as solicitações para as vacinas da AstraZeneca e Pfizer/BioNTech já estão sob revisão.

A solicitação do laboratório Moderna será iniciada como parte de um procedimento de revisão contínua, que permite avaliar os dados assim que estiverem disponíveis e atualizá-los sem esperar os resultados finais de todos os estudos em andamento, disse em um comunicado.

A agência suíça de medicamentos pode assim "ter uma ideia inicial do perfil benefício/risco" das vacinas em estudo, antes mesmo de os ensaios clínicos realizados para a sua autorização estarem totalmente concluídos, tornando possível iniciar rapidamente a sua avaliação e assegurando ao mesmo tempo uma análise cuidadosa de sua segurança, eficácia e qualidade.

A empresa de biotecnologia americana já apresentou dados sobre aspectos pré-clínicos, sobre os primeiros aspectos clínicos, bem como sobre a qualidade da preparação da vacina em estudo, chamada mRNA-1273.

A agência suíça de medicamentos já havia recebido em outubro os primeiros pedidos para examinar as vacinas da AstraZeneca, e depois da Pfizer.

Em agosto, a Confederação já havia assinado contrato com Moderna para a compra de 4,5 milhões de doses para garantir à Suíça acesso rápido a essa vacina.

Embora a Suíça conte com uma grande indústria farmacêutica que contribui com quase 20% de suas exportações, seus grandes laboratórios não estão envolvidos na corrida das vacinas, tendo a Novartis vendido suas últimas atividades neste campo em 2015 como parte do uma grande reorganização de seu portfólio de tratamento.

O grupo suíço Lonza, que é um dos maiores fornecedores da indústria farmacêutica, por outro lado assinou contrato de fornecimento com a Moderna em maio para fornecer-lhe os componentes necessários à fabricação de sua vacina.