'Nossas divisões são profundas', diz Obama em livro de memórias

O ex-presidente Barack Obama destaca as divisões, pela quais passam os Estados Unidos, em um livro de memórias que será publicado na próxima semana, uma fratura que ele acredita não será corrigida apenas com a saída de Donald Trump da Casa Branca.

Em um trecho do primeiro volume de suas memórias, "A Promised Land", que estará à venda na terça-feira e cujos primeiros trechos foram publicados pela revista The Atlantic, o antecessor de Trump faz uma retrospectiva dos quatro anos desde sua saída do governo.

"O mais preocupante sobre tudo isso pode ser que nossa democracia parece estar à beira da crise", escreve o ex-presidente democrata.

"Uma crise ancorada no enfrentamento fundamental entre duas visões opostas do que os Estados Unidos são e do que deveriam ser", continua, denunciando o recente desrespeito às regras e garantias básicas que, por muito tempo, tanto democratas quanto republicanos "deram como certas".

Embora comemore a vitória eleitoral de seu ex-vice-presidente Joe Biden, Obama alerta contra qualquer visão excessivamente otimista sobre os anos que se seguirão a Trump.

"Também sei que uma única eleição não resolverá o problema", afirma, apontando que "nossas divisões são profundas, nossos desafios são assustadores.

O 44º presidente dos Estados Unidos diz, porém, estar "cheio de esperança" para o futuro, convicto de que, com "trabalho duro, determinação e uma boa dose de imaginação" os Estados Unidos poderão mostrar "o que temos de melhor".

Neste intenso primeiro volume de suas memórias (768 páginas), Obama também relata seu processo de escrita (para quem usa a caneta, e não o computador), ou sua dificuldade em ser conciso.

Ele também sugere que, durante seus oito anos na Casa Branca, ele usou seu pequeno momento de relaxamento fumando "um cigarro à noite".

A relação de Obama com o cigarro, e seu posterior abandono, foi objeto de intensa especulação durante sua campanha de 2008 e no primeiro mandato.