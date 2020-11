Reino Unido homenageia soldados mortos em cerimônia minimalista

Políticos britânicos e membros da família real observaram dois minutos de silêncio neste domingo(08) para homenagear os soldados mortos nas guerras mundiais e seguintes, em uma cerimônia minimalista devido à pandemia.

O país inteiro foi convidado a observar esses dois minutos às 11 horas, horário em que os canhões silenciaram em 11 de novembro de 1918, no final da Primeira Guerra Mundial.

A tradicional cerimônia da coroa de flores no Cenotáfio no centro de Londres foi realizada sem público ou desfile de veteranos, devido ao ressurgimento da covid-19, que já causou mais de 49.000 mortes no Reino Unido.

Os serviços para o "Domingo da Memória", celebrados a cada segundo domingo de novembro, ou em 11 de novembro, o aniversário do armistício de 1918, foram programados virtualmente ou drasticamente reduzidos neste ano.

A Inglaterra entrou em um segundo bloqueio desde quinta-feira, limitando as interações sociais, e o governo pediu aos organizadores de eventos locais que "desencorajem o comparecimento do público".