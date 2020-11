Principais autoridades israelenses parabenizam Biden; Netanyahu fica em silêncio

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, um dos aliados mais próximos do presidente dos EUA, Donald Trump, não reagiu imediatamente à eleição do democrata Joe Biden como presidente. Ele e Biden se conhecem há décadas e entraram em confronto em uma série de questões políticas, desde assentamentos israelenses ao Irã.



Outras autoridades israelenses parabenizaram Biden, incluindo o chefe da oposição, Yair Lapid, que criticou Netanyahu por alienar os democratas ao abraçar Trump.



Naftali Bennett, cujo partido subiu nas pesquisas enquanto Netanyahu enfrentava críticas por sua forma de lidar com a crise do coronavírus e seu julgamento de corrupção em andamento, também parabenizou Biden em uma entrevista ao Canal 12 de Israel. Ele disse que espera o novo presidente para garantir a segurança de Israel. Fonte: Dow Jones Newswires.