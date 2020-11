Centenas de manifestantes antivacinas e defensores de teorias da conspiração, alguns sem máscaras, marcharam neste sábado(07) em Madri contra a "ditadura" da covid-19 e as medidas impostas pelo governo espanhol para conter a pandemia.

A manifestação foi convocada por um grupo de policiais que se autodenominam "Polícia da Liberdade", que marcharam pelo Paseo del Prado central gritando "não temos medo" e "liberdade".

"O que queremos fazer é mostrar ao governo nosso total desacordo com todas as medidas restritivas de direitos que está impondo" e pedir-lhe que "pare de usar a polícia e os guardas civis para assustar os cidadãos", disse ele em um vídeo antes da marcha a porta-voz do grupo, Sonia Vescovacci, policial em licença.

Entre os manifestantes havia muitos sem máscara, apesar da obrigação legal de usá-la o tempo todo nas vias públicas. Também havia bombeiros, que vieram com camisetas estampadas com o slogan "Bombeiros pela verdade e pela liberdade".

As faixas podiam conter slogans conspiratórios como "Pare o vírus do Partido Comunista Chinês" e referências à distopia totalitária do romance 1984 de George Orwell: "Covid 1984, conspiração organizada e violenta para estabelecer a ditadura."

"Eles precisam reduzir a população" e "começaram matando idosos nas residências", disse à AFP Chelo Sánchez, um manifestante, que nega que devido à pandemia tenha havido um grande excesso de mortalidade este ano .

"O medo também diminui as defesas", acrescentou outra manifestante, Maribel García, que diz para usar a máscara apenas se a pessoa com quem está falando "estiver com medo".

A Espanha é um dos países da Europa mais afetados pela pandemia, com cerca de 39.000 mortes e 1,3 milhão de casos confirmados. O país está em estado de alarme, com toque de recolher noturno e com restrições de mobilidade entre uma região a outra.