Veja quais são os cinco estados decisivos para as eleições americanas

(foto: 'Você está despedido'; frase popularizada por Trump em reality show é usada para criticá-lo em manifestação em frente à Casa Branca, em Washington, DC)

A incerteza sobre os resultados das eleições presidenciais continua mantendo o suspense nesta sexta-feira (6) nos, sujeito à contagem em cinco estados-chave onde a diferença de votos é muito acirrada para declarar um vencedor.

Cada estado do país tem um número de delegados no, os chamados votos eleitorais, e é preciso chegar a 270 para conquistar a

Atualmente, o candidato democrata Joe Biden tem entre 253 e 264 votos - devido à incerteza dos resultados no Arizona, com 11 delegados - e o presidente republicano Donald Trump, que busca um segundo mandato, conta com 214.

Os três delegados do Alasca ainda não foram atribuídos, mas nenhum democrata ganhou este estado em décadas, e não restam muitas dúvidas sobre o resultado a favor de Trump.

- Pensilvânia -

A Pensilvânia, com 20 delegados, é o estado mais observado no momento.

Os dois candidatos investiram em uma campanha em massa neste estado industrial localizado na área denominada "Cinturão da Ferrugem", no nordeste do país.

Com cerca de 95% dos votos apurados, Biden passou à frente de seu adversário na sexta-feira e, por volta das 20h GMT, havia recebido 49,53% dos votos, contra 49,33% do presidente. O democrata tem cerca de 14.000 votos a mais.

Caso Biden seja confirmado como vencedor na Pensilvânia, ele ultrapassará os 270 votos eleitorais necessários e se tornará o próximo presidente americano.

Embora a maioria dos votos que ainda precisam ser contados sejam de áreas de tendência democrata, como a região metropolitana da Filadélfia, a disputa ainda está muito acirrada neste estado, vencido por Trump na eleição de 2016.

- Arizona -

Neste estado, que faz fronteira com o México, há 11 delegados em jogo.

Biden lidera a apuração com cerca de 50% dos votos contra 48,6% de Trump, com uma margem de 41.000 votos e 93% dos votos apurados.

A rede Fox News e a agência de notícias americana Associated Press (AP) atribuíram na noite de terça-feira a vitória ao democrata, estimando que era impossível para Trump recuperar o terreno.

Outras mídias, como o jornal The New York Times e a rede CNN, preferiram esperar para dar por definitivo um ganhador neste estado, que tradicionalmente vota com os republicanos.

- Geórgia -

Na Geórgia, há 16 delegados em jogo.

Foram contabilizados mais de 98% dos votos neste estado do sudeste, que vota nos epublicanos desde 1996.

O avanço de Trump foi diminuindo desde terça-feira e Biden passou à frente na madrugada desta sexta. O democrata tem 585 votos a mais que Trump.

A Georgia não elege nenhum presidente democrata desde Bill Clinton em 1992.

- Nevada -

O estado de Nevada (oeste) fornece 6 delegados.

Até agora, cerca de 92% dos votos já foram contados neste estado desértico que elegeu a democrata Hillary Clinton nas eleições de 2016.

Biden lidera atualmente com 49,7% dos votos contra 48,1% de Trump, o que representa uma diferença de mais de 20.000 votos.

- Carolina do Norte -

Na Carolina do Norte, um estado do sudeste tradicionalmente republicano, 95% dos votos foram contabilizados, e 15 delegados estão em jogo.

Até o momento, Trump leva a vantagem com cerca de 50% dos votos contra 48,6% de Biden, o que representa uma margem de cerca de 76.700 votos.

Trump é o favorito neste estado, mas o resultado final pode demorar a sair, pois, na Carolina do Norte, os votos por correspondência enviados no fim do dia da eleição - terça-feira, 3 de novembro - são aceitos se chegarem até os nove dias seguintes.