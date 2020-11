Jacinda Ardern assume 2o mandato na Nova Zelândia, após vitória esmagadora

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, prestou juramento em inglês e maori, nesta sexta-feira (6), para um segundo mandato, três semanas após sua impressionante vitória nas urnas.

A carismática primeira-ministra de 40 anos também nomeou membros de seu governo, uma equipe com significativa presença feminina e na qual a comunidade Maori está bem representada.

Esta equipa governamental "tem perspectivas muito diferentes, talento, experiência e, como acontece em tempos de crise, um enorme compromisso com o país", disse Ardern.

Bastante elogiada por sua gestão da crise do coronavírus no território, a primeira-ministra recebeu 50% dos votos, e seu partido conquistou 65 das 120 cadeiras no Parlamento.

A principal sigla da oposição, o Partido Nacional (de centro direita), conquistou 33 cadeiras. Seu vice-presidente, Gerry Brownlee, que liderou a campanha eleitoral, deixou o cargo.

Ardern destacou que sua prioridade é continuar lutando contra a pandemia e relançar a economia, afundada pelo impacto do coronavírus.

Ela também prometeu promover projetos de infraestrutura, especialmente a construção de moradias sociais e investimentos em energias renováveis, e a formulação de políticas para continuar reduzindo as desigualdades e a pobreza no país.