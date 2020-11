Campanha de Trump aponta supostas irregularidades na contagem de votos na Geórgia

A campanha à reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu à Justiça que os funcionários eleitorais da Geórgia sigam a lei de armazenamento e contagem de ausentes na eleição presidencial. O objetivo da campanha do republicano é apontar supostas irregularidades na contagem de votos no Estado - um dos relevantes para a vitória no Colégio Eleitoral e que ainda não têm uma definição de resultado. Nesta quarta-feira, dia 4, Trump pediu a paralisação da contagem de votos no Michigan e na Pensilvânia, além de ter solicitado a recontagem dos votos no Wisconsin. Fonte: Associated Press.