Comunicado do Business Wire :Zynga

A Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2020 e publicou a Carta de Rendimentos Trimestrais da gestão referente ao terceiro trimestre de 2020 em seu site de Relacionamento com Investidores. Veja a Carta de Rendimentos Trimestrais em anexo ou acesse http://investor.zynga.com/financial-information/quarterly-results para consultá-la on-line.

"Apresentamos sólidos resultados no terceiro trimestre, à frente da orientação de todas as principais medidas financeiras, inclusive a maior receita trimestral e volume de reservas de nossa história, além do melhor fluxo de caixa operacional para um terceiro trimestre. A execução de nossa estratégia de crescimento plurianual tem gerado excelentes resultados até o momento e um ciclo positivo em nossos serviços dinâmicos e negócios em geral", declarou Frank Gibeau, diretor executivo da Zynga. "Ampliando nosso ponto forte em serviços dinâmicos, lançamos recentemente uma de nossas principais franquias, Harry Potter: Puzzles & Spells, que mereceu grande atenção mundial e avaliações positivas de jogadores, e encerramos nossa aquisição da Rollic em 1.º de outubro, marcando nossa entrada na categoria de jogos superdescontraídos, que apresenta crescimento elevado. Estamos arrecadando hoje a orientação de todo o ano de 2020 e posicionados de forma única para ser uma líder em crescimento no campo de entretenimento interativo em 2021 e nos anos seguintes."

A gestão da Zynga também realizará uma teleconferência às 14h, horário do Pacífico (17h, horário da costa leste dos EUA), para discutir os resultados da empresa. Perguntas poderão ser feitas durante a conferência, e a Zynga esclarecerá o maior número de dúvidas possível.

Sobre a Zynga Inc.

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até este momento, mais de um bilhão de pessoas já jogaram as franquias da Zynga com títulos como CSR Racing?, Empires & Puzzles?, Merge Dragons!?, Merge Magic!?, Toon Blast?,Toy Blast?, Words With Friends? e Zynga Poker?. Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada na cidade norte-americana de São Francisco e possui escritórios nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no blog da Zynga.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas relativas, entre outros aspectos, a projeções de orientação para a receita e reservas no ano completo de 2020, e oportunidades de crescimento futuro. Geralmente, declarações prospectivas incluem termos como "perspectiva", "projetado", "planejado", "pretende", "vai", "prever", "acreditar", "meta", "esperar", além de afirmações em tempo verbal futuro. A concretização ou o êxito das questões abordadas por estas declarações prospectivas envolve riscos, incertezas e pressuposições consideráveis. Não deve ser depositada confiança indevida nestas declarações prospectivas, que se baseiam em informações que temos disponíveis no momento de sua publicação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar estas declarações. Mais informações sobre esses riscos, incertezas e pressuposições estão ou estarão descritas mais detalhadamente em nossos registros públicos junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, a "SEC") dos EUA, cujas cópias podem ser obtidas acessando nosso site de relacionamento com investidores no endereço eletrônico http://investor.zynga.com ou no site da SEC em www.sec.gov.

