Queda do Voo MH17 na Ucrânia em 2014 não foi causada por míssil BUK, diz suspeito

Um suspeito julgado por um tribunal holandês por seu papel na queda do voo MH17 sobre a Ucrânia em 2014 declarou, nesta terça-feira (3), que não viu nenhum míssil do tipo apontado pela acusação para derrubar o avião.

"Não vi mísseis BUK", disse Oleg Pulatov em uma declaração registrada em vídeo na Rússia e exibida nesta terça-feira por seus advogados perante o tribunal de Schipol, em Amsterdã.

O Boeing 777 da companhia Malaysia Airlines, que decolou de Amsterdã com destino a Kuala Lumpur em 17 de julho de 2014, foi alcançado em pleno voo por um míssil BUK de concepção soviética, segundo os investigadores, quando sobrevoava a área do conflito armado no leste da Ucrânia.

As 298 pessoas a bordo, entre elas 196 holandeses, morreram.

Os russos Serguei Dubinski, Igor Guirkin e Oleg Pulatov, assim como o ucraniano Leonid Kharchenko, quatro oficiais dos separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia, estão sendo processados pela Promotoria holandesa por assassinato e por estarem deliberadamente envolvidos no acidente do avião ao escoltarem o sistema de mísseis antiaéreos BUK, antes que este fosse acionado por outras pessoas ainda não identificadas.

Os quatro homens, primeiros suspeitos acusados no caso, enfrentam a prisão perpétua. Apenas Pulatov escolheu ser representado por advogados holandeses, enquanto os outros três estão sendo julgados à revelia.