Autor de tiroteio em Viena era natural da Macedônia do Norte e tentou viajar à Síria

O autor do tiroteio que deixou quatro mortos no centro de Viena na segunda-feira à noite tinha dupla cidadania e era natural da Macedônia do Norte, mas também tinha nacionalidade austríaca, e havia sido condenado em 2019 por tentar viajar à Síria, anunciou o ministro do Interior.

O criminoso tinha 20 anos, informou Karl Nehammer em uma entrevista à agência de notícias APA.

O terrorista foi morto pela polícia após os tiroteios no centro da cidade e, segundo o ministro, era simpatizante do grupo extremista Estado Islâmico (EI).