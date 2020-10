Preços do petróleo têm pior semana desde abril

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta sexta-feira (30), encerrando a pior semana em cinco meses em um contexto de demanda fraca e falta de reação dos principais países produtores.

O barril de Brent do Mar do Norte com entrega para dezembro recuou 0,5%, a 37,46 dólares.

Em Nova York, o barril de WTI com mesma entrega caiu 1,1%, a 35,79 dólares.

O recuo foi, respectivamente, de 10% e 11% na semana. Trata-se da pior queda semanal para os dois contratos de referência desde abril.

"As crescentes restrições lançam uma sombra sobre as perspectivas de demanda a curto prazo", resumiu Stephen Brennock, da PVM.

A pandemia do novo coronavírus se agrava no mundo e na Europa, onde alguns países voltaram a confinar suas populações. Os Estados Unidos registraram, por sua vez, uma quinta-feira com recorde diário de 90.000 casos positivos, segundo contagem da universidade Johns Hopkins.

Além disso, a alta da produção líbia pressionou um mercado que não consegue absorver a demanda.

"Cabe à Opep+ (OPEP e aliados) reconsiderar o aumento da produção previsto para janeiro" depois de um corte em abril, explicou Jeffrey Halley, da Oanda.

O calendário do cartel e seus aliados prevê um retorno ao mercado de 1,9 milhão de barris diários em primeiro de janeiro.