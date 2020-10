Comunicado do Business Wire :INX Limited

A INX Limited ("INX") anunciou hoje sua solicitação de listagem de seu título digital, o INX Token, na Bolsa de Valores do Canadá ("CSE", Canadian Securities Exchange). A solicitação de listagem está sujeita à aprovação da CSE.

A INX lançou recentemente o primeiro IPO de segurança digital registrada na SEC para investidores de varejo e institucionais. A INX pretende usar os recursos líquidos da IPO para o lançamento de uma plataforma de negociação regulamentada para ativos digitais e fornecer novos instrumentos financeiros de negociação e levantamento de capital para empresas em colaboração com bolsas tradicionais em todo o mundo. A CSE é proponente de títulos digitais listados em bolsa e continua a trabalhar em serviços adicionais em relação aos processos de pós-negociação para esses títulos.

Richard Carleton, CEO da CSE, afirmou que "A CSE está trabalhando duro para listar soluções que atendam a um ambiente de mercado de capitais em rápida transformação e cada vez mais digitalizado. Os títulos digitais representam uma evolução lógica em como os instrumentos de investimento são construídos, emitidos e negociados em um mercado regulamentado. Não é nenhuma surpresa que as inovações de novos produtos sejam originárias de Israel, onde a cultura de empreendedorismo e liderança técnica se encaixam perfeitamente em nosso intercâmbio."

Shy Datika, cofundador e presidente da INX, comentou que "os títulos digitais representam novas oportunidades no comércio internacional regulamentado e nas múltiplas listagens. É uma nova era nos mercados de capitais, onde cada título listado pode ser negociado perfeitamente em várias bolsas, proporcionando um acesso muito maior ao capital e liquidez para cada ativo comercializado."

Sobre a INX

A INX tem como objetivo fornecer uma plataforma de negociação regulamentada para títulos digitais, combinando a experiência dos mercados tradicionais e uma abordagem inovadora de fintech. A INX é liderada por uma equipe experiente de negócios, finanças e especialistas em tecnologia de blockchain unificados pela visão de redefinir o mundo dos mercados de capitais por meio da alavancagem da tecnologia de blockchain e uma nova abordagem regulatória.

Declarações prospectivas

Algumas das declarações neste comunicado à imprensa constituem declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas por terminologia como "pode", "irá", "deve", "espera", "planeja", "projeta", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "potencial", "pretende", "continua", ou a forma negativa destes termos ou outra terminologia comparável. Essas declarações prospectivas podem incluir, sem limitação, declarações relacionadas aos nossos objetivos, planos e estratégias; declarações que contenham projeções de resultados de operações ou de condição financeira; declarações relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e uso de nossos produtos; e todas as declarações (exceto declarações de fatos históricos) que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos que pretendemos, esperamos, projetamos, acreditamos ou prevemos que ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a riscos e incertezas. Baseamos essas declarações prospectivas em suposições e avaliações feitas por nossa administração à luz de sua experiência e percepção de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que eles acreditam ser apropriados. Estas declarações são apenas previsões atuais e estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os nossos resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações da nossa indústria sejam materialmente diferentes daqueles antecipados pelas declarações prospectivas. Discutimos muitos desses riscos em maiores detalhes no prospecto que faz parte da declaração de registro efetiva arquivada junto à SEC, incluindo sob os títulos "Fatores de risco" e "Advertência sobre declarações prospectivas". Você não deve confiar em declarações prospectivas como previsões de eventos futuros. Embora acreditemos que as expectativas refletidas nas declarações prospectivas sejam razoáveis na data deste documento, não podemos garantir resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações futuras. Exceto conforme exigido por lei, não temos a obrigação de atualizar ou revisar qualquer uma das declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

Alona Stein ReBlonde para INX alona@reblonde.com

