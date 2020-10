Samsung Electronics anuncia alta de quase 50% do lucro no terceiro trimestre

A empresa sul-coreana Samsung Electronics anunciou nesta quinta-feira um aumento de quase 50% do lucro líquido em ritmo anual no terceiro trimestre, quando suas atividades de telefonia foram beneficiadas pelas sanções americanas contra sua rival chinesa Huawei.

O resultado líquido de julho a setembro foi de 9,3 trilhões de wons (8,3 bilhões de dólares), uma alta de 48,8%.

Os resultados foram divulgados um dia depois do sepultamento do presidente do grupo, Lee Kun-hee, que faleceu no domingo aos 78 anos.

Sob seu comando, a Samsung Electronics, principal marca do grupo Samsung, se tornou a principal fabricante mundial de smartphones e de chips de memória.

A Samsung Electronics é essencial para a saúde econômica da Coreia do Sul, como principal filial do conglomerado Samsung, cujo volume total de negócios representa quase 20% do Produto Interno Bruto do país.

A Coreia do Sul, 12ª economia mundial, cresceu no terceiro trimestre graças às exportações, apesar dos estragos provocados pela pandemia de coronavírus na economia mundial.

Os analistas consideram que os resultados do grupo Samsung no terceiro trimestre se devem ao lançamento dos modelos Galaxy Note 20 e Galaxy Z Fold 2 em agosto, assim como às boas vendas dos telefones de linha média.

A empresa também se beneficiou das sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos a Huawei, que entraram em vigor em 15 de setembro.

O grupo chinês está na mira do governo do presidente Donald Trump, que suspeita que a empresa espiona para Pequim.

"A Samsung foi bastante agressiva com os novos lançamentos, aproveitando a onda atual de ressentimento antichinês", declarou à AFP Prachir Singh, analista da Counterpoint.

Uma redução dos custos de marketing devido à pandemia "também contribuiu para os resultados, segundo o analista Sujeong Lim.

O lucro operacional subiu 58,7%, a 12,3 trilhões de wons (US$ 10,8 bilhões) e o volume de negócios avançou 8%, a 66,96 trilhões de wons (US$ 59 bilhões).

Mas as perspectivas não são todas positivas.

Em abril-junho, a Samsung era líder do mercado de chips de memória DRAM, usados nos computadores e servidores, com 43,5% do mercado, de acordo com dados da consultoria Trendforce.

A pandemia de coronavírus, que provocou um aumento do teletrabalho e das aulas à distância, estimulou a demanda por memória DRAM, mas agora o setor enfrenta um "excedente de produção".

- Família -

O presidente do grupo sul-coreano Lee Kun-hee passou seis anos hospitalizado, depois de sofrer um infarto, e faleceu no domingo passado.

Seu filho Lee Jae-yong, vice-presidente da Samsung Electronics e líder de fato do grupo há vários anos, assumiu o comando.

Atualmente ele está sendo julgado novamente pelo grande escândalo de corrupção que provocou a destituição da ex-presidente Park Geun-hye.