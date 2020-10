Ex-rei belga Albert II se encontra com a filha Delphine após longa batalha judicial

O ex-rei belga Albert II se encontrou no domingo com a filha que teve fora do casamento e agora princesa Delphine de Saxe-Coburgo, informou nesta terça-feira o palácio real em Bruxelas, em um gesto que busca encerrar uma longa batalha judicial.

Em uma mensagem conjunta, Albert II e Delphine destacam que depois da guerra nos tribunais "chegou o momento do perdão, da cura e a reconciliação".

O palácio real divulgou uma fotografia de ambos, acompanhados pela esposa del Albert II, a ex-rainha Paola.

"No domingo, 25 de outubro, um novo capítulo foi aberto, repleto de emoções, tranquilidade, compreensão e também de esperança", afirma a nota, assinada por "Delphine, Paola e Albert".

O encontro aconteceu no castelo de Belvedere, em Laeken, Bruxelas.

A agora princesa Delphine e o ex-monarca belga (pai do atual rei, Philippe) foram protagonistas de uma amarga batalha legal que se arrastou durante anos, até que em 2019 um tribunal belga obrigou Albert II a fazer um exame de DNA.

Delphine nasceu em fevereiro de 1968, fruto da longa relação (1966-1984) entre a baronesa Sibylle de Sélys Longchamps e Albert, que na época era o príncipe herdeiro da coroa belga e estava casado com a italiana Paola Ruffo di Calabria.

Albert assumiu o trono da Bélgica em 1993, com o nome Albert II, e sua esposa se tornou a rainha Paola. O monarca abdicou em 2013, em favor do filho mais velho, Philippe.

Os boatos de Delphine era filha do rei começaram a circular com insistência em 1997. Depois de estudar no Reino Unido e Suíça, a jovem Delphine Boel se tornou uma reconhecida artista plástica e escultora.

Albert e Paola, que tem respectivamente 86 e 83 anos, tiveram três filhos: Philippe, nascido em 1960, que subiu ao trono em 2013, a princesa Astrid (nascida em 1962) e o príncipe Laurent (1963).

O caso chegou aos tribunais em 2013 devido, segundo Delphine, à recusa do ex-rei a admitir a paternidade ou inclusive ajudar a baronesa Longchamps.

No fim de 2019, um tribunal belga obrigou Albert II a submeter-se a um exame que, em janeiro de 2020, confirmou a paternidade.

No início de outubro, a justiça concedeu à filha o título de "Alteza Real Delphine de Saxe-Coburgo".