Comunicado do Business Wire :SIAL

A SIAL Paris, feira mundial da indústria alimentar, continua fiel à sua missão: federar e orientar a transformação das empresas do setor em escala global, apesar do adiamento da sua edição física para outubro de 2022.

"Foi importante compartilhar o livro de tendências 'SIAL Insights'em um seminário virtual digital, o qual foi o auge de estudos em grande escala realizados em 2020 por nossas parcerias especialistas Kantar, Gira e ProtéinesXTC", disse Nicolas Trentesaux, Diretor Executivo da SIAL Global Network.

"As pesquisas foram feitas em torno do tema #Ownthechange, que hoje ressoa ainda mais profundo. Os resultados são uma importante fonte de informação a todos aqueles que buscam compreender os desafios, tendências e inovações que estão marcando este período", prossegue Adeline Vancauwelaert, Diretora Geral da SIAL Paris.

Os estudos mostram que a alimentação está se tornando uma algo afirmativo: cidadania, envolvimento e comprometimento são as palavras-chave, sendo que a COVID-19 está catalisando a tendência.

73% dos consumidores mudaram seus hábitos alimentares nos últimos dois anos. 63% consideram que a forma como se alimentam é um compromisso da sociedade, ou seja, escolher o mundo em que desejam viver. 33% recuperaram seu poder adotando ao menos uma grande mudança comportamental ou boicotando certas marcas ou produtos. Sua motivação? Uma dieta mais saudável (70%), alimentação mais local e sazonal (53%), livre de ingredientes controversos (44%). A tendência se estende às lojas, onde os produtos saudáveis são cada vez mais abundantes, e em menor medida aos restaurantes, que estão dando mais ênfase à rastreabilidade, produtos locais e sazonais e menus mais curtos.

Na indústria de alimentos, o prazer e a saúde são motores da inovação, com três grandes tendências: voltar ao básico, o mais local possível e prazeres discretos.

Os Prêmios da SIAL Innovation 2020 mostram a intenção por parte dos industriais de propor produtos que atendam ao profundo desejo do consumidor por mudança. Das 500 candidaturas recebidas, o júri atribuiu 17 prémios em 8 categorias e 6 prémios especiais. Os 'Grands Prix' são:

Ouro: BOCON (IT) pelos nhoques de vegetais congelados (70% vegetais) e combinação de especiarias.

Prata: PATISSERIE DES FLANDRES (FR) pelos seus mini-waffles com sabor de queijo Maroilles rotulado Origine. Um produto fresco que só precisa de 5 min de forno para um lanche rápido ou um coquetel.

Bronze: TRIUMPH (FR) pela Toogood Chewing Gum, uma goma natural sem aspartame e biodegradável em 3 meses x 5 anos.

