Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

O Project Management Institute (PMI), associação com liderança mundial para a profissão de gestão de projetos, lançou hoje os primeiros recursos educacionais independentes de plataforma do setor para organizações que buscam implementar e escalar práticas de Desenvolvimento Cidadão (CD). Os dois primeiros produtos em um pacote planejado de ofertas já estão disponíveis:

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201021005877/pt/

-- O PMI Citizen Development Body of Knowledge (CDBOK?) é um recurso centralizado que ajudará indivíduos e empresas a entender as melhores práticas para implementar o desenvolvimento cidadão em uma organização em escala.

-- O curso de treinamento básico é um programa de treinamento de 'e-learning' que fornece uma introdução ao desenvolvimento cidadão e descreve as melhores práticas em metodologias de DC.

As plataformas de desenvolvimento cidadão utilizam ferramentas intuitivas de "baixo código" e "sem código", de modo que até funcionários não técnicos e não especialistas podem criar aplicativos, soluções de software e ainda aplicativos de nível empresarial sem ter que aprender a codificar. O surgimento do desenvolvimento cidadão promete melhorar a produtividade da empresa, tornando o desenvolvimento de aplicativos e software significativamente mais rápido e menos caro, ao mesmo tempo que acelera o valor agregado e permite que as organizações alcancem resultados mais rapidamente.

"O PMI está idealmente posicionado para ajudar a impulsionar a adoção do desenvolvimento cidadão", disse Sunil Prashara, Presidente e Diretor Executivo do PMI. "Como associação com liderança mundial sem fins lucrativos para a profissão de gestão de projetos, passamos os últimos 50 anos equipando nossas partes interessadas com habilidades e recursos mais relevantes para que possam oferecer transformação e valor nos negócios, tudo para ajudar suas organizações a terem sucesso . Para garantir que estamos fornecendo as ferramentas certas para o desenvolvimento cidadão, contamos com os principais especialistas na área e combinamos seu conhecimento e experiência com nossa própria e profunda experiência no desenvolvimento de padrões mundiais e treinamento de certificação para gerentes de projeto em todo o mundo. Com mais de 600.000 membros e 1,5 milhão de titulares de credenciais primárias em quase todos os países, podemos servir como um recurso objetivo a organizações e indivíduos que buscam aplicar ferramentas e metodologias de desenvolvimento cidadão de maneira reflexiva e com confiança."

O Desenvolvimento Cidadão Ajuda a Pavimentar o Caminho para a Próxima Onda de Transformação Empresarial

O desenvolvimento cidadão deve aliviar a carga sobre os sobrecarregados departamentos de TI que se esforçam para lidar com as demandas crescentes de suporte das unidades de negócios. Forrester Research estima que até 2024 os EUA terão um déficit de 500.000 desenvolvedores de software.

"O desenvolvimento cidadão formará a próxima onda de transformação empresarial", disse o Sr. Prashara. "Os avanços tecnológicos como a IA estão eliminando grande parte da complexidade envolvida no desenvolvimento de software, permitindo que não especialistas criem suas próprias soluções bem como tragam novos produtos e serviços ao mercado em prazos sem precedentes. Isto democratizará o desenvolvimento de software e aumentará os esforços de transformação digital."

O desenvolvimento cidadão permite uma forma "hiperágil" de trabalhar, o que pode levar a reduções substanciais nos custos e no tempo de desenvolvimento. Com o desenvolvimento cidadão, a velocidade na qual é possível captar uma ideia e projetar, construir, testar e implementar aplicativos permite que equipes e organizações entreguem projetos bem como tragam produtos e serviços ao mercado mais rápido do que nunca.

Escalando o Desenvolvimento Cidadão a Nível de Empresa, com Segurança e Confiabilidade com o PMI

Gartner estima que o número de desenvolvedores de cidadãos ativos será quatro vezes maior do que os desenvolvedores profissionais até 2023. O novo conjunto de produtos do PMI deve ajudar a facilitar esta transição, permitindo que as organizações promovam o desenvolvimento cidadão entre seus funcionários de modo seguro e sob medida.

Segundo Gartner, 41% dos líderes empresariais relatam ter iniciativas ativas de desenvolvimento cidadão em curso, com 20% avaliando ou planejando iniciar iniciativas de DC. No entanto, para obter o máximo benefício do desenvolvimento cidadão, as organizações precisarão escalá-lo em toda a empresa, criando um sistema operacional organizacional. Há uma necessidade urgente de habilitar este nível de escalabilidade para impulsionar os esforços de transformação, disse Prashara, sendo esta a força motriz por trás do desenvolvimento das novas ofertas do PMI.

"O PMI reconhece o papel crucial que o desenvolvimento cidadão desempenha na capacitação de indivíduos e organizações", disse o Sr. Prashara. "À medida que as organizações buscam alavancar o desenvolvimento cidadão em seus programas de transformação digital, há muitas ciladas a evitar, incluindo a falta de uma metodologia e estrutura abrangentes e de treinamento adequado para permitir que os desenvolvedores de cidadãos tenham sucesso. O PMI está abordando esta lacuna ao fornecer uma estrutura independente de fornecedor para apoiar a necessidade dos profissionais de aprender o básico e as práticas recomendadas, como também a necessidade das organizações de desbloquear o potencial de desenvolvimento cidadão segundo a governança e segurança de TI. Isto dará à TI a confiança para dimensionar o desenvolvimento cidadão em toda a empresa para acelerar os esforços de transformação da organização."

Produtos e Experiências do PMI Citizen Developer em Sequência

Embora as ofertas iniciais estejam disponíveis agora, o PMI lançará produtos adicionais do PMI Citizen Developer nos próximos meses, para incluir cursos e certificações baseados em funções específicas, bem como um portal da comunidade para compartilhar informações de DC e liderança inovadora.O PMI Citizen Development Body of Knowledge (CDBOK?) também será seguido por um livro executivo sobre as melhores práticas de DC, destacando estudos de caso específicos e perspectivas de liderança.

Para saber como desbloquear o potencial de desenvolvimento do cidadão em sua organização, acesse: pmi.org/citizen-developer.

Sobre o Project Management Institute (PMI)

Project Management Institute (PMI) é a associação com liderança mundial para aqueles que consideram a gestão de projetos, programas ou portfólios sua profissão. Por meio de defesa, cooperação, educação e pesquisa globais, trabalhamos para preparar mais de três milhões de profissionais em todo o mundo para 'The Project Economy': a economia por vir na qual o trabalho e os indivíduos são organizados em torno de projetos, produtos, programas e fluxos de valor. Agora 50 anos em formação, trabalhamos em quase todos os países ao redor do mundo para avançar em carreiras, melhorar o sucesso organizacional e amadurecer ainda mais a profissão de gestão de projetos por meio de padrões, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisas acadêmicas, publicações, cursos de desenvolvimento profissional mundialmente reconhecidos e oportunidades de networking. Como parte da família PMI, o ProjectManagement.com® cria comunidades globais online que oferecem mais recursos, melhores ferramentas, redes maiores e perspectivas mais amplas. Acesse www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute e no Twitter @PMInstitute.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201021005877/pt/

Rachael Ballard Rachael.ballard@pmi.org 443-618-7014

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.