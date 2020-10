Comunicado do Business Wire :Tigo

Neste verão, a frota da Tigo Energy Inc. de eletrônicos de potência monitorados em nível de módulo (MLPE) ultrapassou um marco importante - mais de 1 GWh de produção solar diária. A frota inclui dezenas de milhares de sistemas de comunicação que abrangem todos os sete continentes em locais que vão desde uma escala residencial de um quilowatt até instalações fotovoltaicas de vários megawatts em escala de utilidade.

Tigo's fleet of monitored PV systems spans all 7 continents and generates more than one gigawatt-hour of energy per day. (Graphic: Business Wire)

"Este é um marco significativo que é o resultado de anos de trabalho árduo de nossa equipe e nossa incrível rede de parceiros que literalmente se estende por todo o mundo", disse Zvi Alon, presidente e diretor executivo da Tigo Energy.

A produção diária é monitorada usando a plataforma de monitoramento em nuvem da Tigo, que tem a visibilidade de dados mais granular disponível no mercado. Os clientes finais e parceiros de instalação que usam a nuvem da Tigo podem visualizar tudo, desde métricas importantes do site de alto nível, até as características elétricas de cada módulo fotovoltaico.

A Tigo não apenas aumenta a visibilidade para seus clientes, mas também usa os dados para identificar problemas, localizar sua localização e notificar os clientes, a fim de aumentar o desempenho do sistema e reduzir as despesas de operação e manutenção.

"Somos orientados pelo desempenho, seja nosso hardware ou os sistemas de nossos clientes", disse Maxym Makhota, vice-presidente de Engenharia de Software da Tigo. "Cada novo site adicionado à nuvem da Tigo se beneficia do conhecimento obtido em nossa base instalada e contribui para a melhoria de outros sistemas, bem como de seu futuro."

A família TS4 de MLPE da Tigo se conecta aos módulos fotovoltaicos para permitir benefícios adicionais para sistemas fotovoltaicos, incluindo otimização de saída de energia, monitoramento incomparável para reduzir custos de manutenção e segurança para conformidade de desligamento rápido e proteção de ativos.

Os dados de nível de módulo usados no sistema de monitoramento da Tigo fornecem aos clientes a capacidade de avaliar, diagnosticar e realizar atividades de O&M; com mais rapidez e eficiência. O monitoramento desses dados ajuda os clientes da Tigo a melhorar o desempenho e a proteger contra possíveis problemas de segurança.

Sobre a Tigo

A Tigo é líder mundial em eletrônica de potência de nível de módulo flexível (MLPE) com soluções inovadoras que aumentam significativamente a segurança, aumentam a produção de energia e diminuem os custos operacionais de sistemas fotovoltaicos (PV). A plataforma TS4 da Tigo maximiza os benefícios dos sistemas fotovoltaicos e fornece aos clientes a solução MLPE mais escalável, versátil e confiável disponível. A Tigo foi fundada no Vale do Silício em 2007 para acelerar a adoção da energia solar em todo o mundo. Os sistemas Tigo operam em 7 continentes e produzem gigawatts-hora de energia solar confiável, limpa, acessível e segura diariamente. A equipe global da Tigo está dedicada a fazer o melhor MLPE do planeta para que mais pessoas possam aproveitar os benefícios da energia solar. Visite-nos em www.tigoenergy.com.

