UE diz que Reino Unido 'não pode ter tudo', mas quer retomar diálogo comercial

A União Europeia (UE) adotou um tom de desafio nesta quarta-feira (21) à medida que se intensificou o impasse sobre a retomada de negociações comerciais pós-Brexit com o Reino Unido, ao dizer que o governo britânico "não pode ter tudo". Mas o principal negociador da UE também fez um gesto de paz, ao apontar que os dois lados precisam se comprometer a chegar a um acordo. "Apesar das dificuldades que temos enfrentado, um acordo está ao nosso alcance se ambos os lados quiserem trabalhar de forma construtiva, se quiserem se comprometer", disse Michel Barnier. Reino Unido e UE vêm tentando fechar um novo acordo comercial desde que os britânicos deixaram o bloco no dia 31 de janeiro. As conversas, porém, foram interrompidas na semana passada, com os dois lados pregando flexibilidade para se chegar a um entendimento. Fonte: Associated Press.