Pelosi: hoje seria dia de colocar pontos na mesa para avançar em acordo

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, detalhou melhor o prazo desta terça-feira, 20, dado por ela na busca por um novo pacote fiscal no país. Durante entrevista à Bloomberg, Pelosi disse que nesta terça-feira não seria o dia de já fechar o acordo e aprová-lo no Legislativo, mas sim o de ter na mesa de negociações os pontos almejados pelas partes envolvidas. "Estou otimista", comentou a política democrata sobre a chance de um acordo com o governo do presidente Donald Trump e os republicanos no Congresso.



Pelosi afirmou que vê mais disposição entre os republicanos para derrotar a covid-19. "Nós todos queremos chegar a um acordo porque as pessoas precisam e ele é urgente", argumentou, citando por exemplo o desejo de reabri as escolas em segurança e colocar mais dinheiro no bolso dos americanos, sobretudo os que perderam mais nos últimos meses com a crise econômica.



A presidente da Câmara considerou que até o fim desta terça-feira haverá mais clareza sobre como anda a questão do novo pacote. Ela terá uma conversa nesta tarde com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, sobre o assunto. Pelosi admitiu que ainda há divergências com o governo, como no auxílio a governos estaduais e locais, que a Casa Branca hesita em ampliar. Ela também disse que a questão não é apenas o montante a ser gasto, mas também como esse dinheiro será investido.



"Temos de ter a legislação toda escrita até o fim desta semana", disse ela. De qualquer modo, Pelosi disse que pode não ser possível conseguir fechar e aprovar o pacote até o dia da eleição, 3 de novembro, e garantiu que nesse caso continuará a haver negociações sobre o tema para concretizar o pacote o mais rápido possível.



Outro ponto de discórdia, segundo ela, é o montante que o governo quer reservar para evitar eventuais processos contra empresas. Pelosi disse que o Partido Democrata quer proteger os trabalhadores, mas também fechar um acordo com os republicanos. Ela informou anda que a oposição trabalha para conseguir mais crédito tributário para os americanos, nessa legislação.



Pelosi tratou ainda, na entrevista, da busca por uma vacina para a covid-19. Ela disse desejar uma vacina o quanto antes, mas com a garantia de que seja segura e eficaz.