Após conversa com Mnuchin, Pelosi espera definição sobre pacote fiscal até amanhã

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, continua com a "esperança" de que até o final do dia desta terça-feira, 20, haja uma definição sobre a possibilidade de um pacote fiscal ser aprovado no Congresso antes das eleições de 3 de novembro, de acordo com Drew Hammill, porta-voz da democrata.



Em sua conta oficial no Twitter, Hammill informou que Pelosi e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, conversaram por telefone durante aproximadamente 53 minutos nesta segunda-feira.



"Nessa ligação, eles continuaram a estreitar suas diferenças", frisou o porta-voz. De acordo com ele, Pelosi encarregou os presidentes de comitês da Câmara de resolver as diferenças com os republicanos nos principais temas que se referem aos estímulos à economia. Hammill também comunicou que Pelosi e Mnuchin voltarão a negociar nesta terça-feira.