Armênia e Azerbaijão concordaram em declarar uma "trégua humanitária" a partir da meia-noite deste sábado (17), anunciaram os ministérios das Relações Exteriores dos dois países em um comunicado conjunto.

"A República da Armênia e a República do Azerbaijão concordaram com uma trégua humanitária a partir de 18 de outubro, às 00h00 no horário local", informou o Ministério das Relações Exteriores da Armênia, anúncio confirmado pelo Ministério do Azerbaijão em um comunicado idêntico.