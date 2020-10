Votação antecipada para eleição presidencial dos EUA bate recorde

Uma cena se repete praticamente em todo país: longas filas de eleitores depositam antecipadamente seu voto para a eleição presidencial nos EUA, respondendo ao chamado de mobilização dos democratas e por medo da pandemia do coronavírus, a menos de três semanas da votação.

Mais de 25 milhões de americanos haviam votado até meio-dia de sexta-feira - por correio, ou pessoalmente -, de acordo com uma contagem do US Elections Project, um sistema on-line de estatísticas eleitorais da Universidade da Flórida.

Esses números recordes surgem em meio a uma eleição fortemente polarizada entre o bilionário republicano Donald Trump, que disputa um segundo mandato, e o democrata Joe Biden, que lidera as pesquisas nacionais.

Embora os números estejam atualmente a favor do ex-vice-presidente Barack Obama, a eleição ainda não foi decidida, alerta o professor Michael McDonald, responsável pela contagem.

"O voto forte dos democratas neste momento não deve ser um indicador de que Biden tem a eleição ganha", alertou McDonald, em uma análise postada em seu site.

"Sim, os números são muito bons para Biden", disse ele. "No entanto, é muito provável que os republicanos compareçam para votar pessoalmente" em 3 de novembro, dia da eleição.

Ao todo, 43 estados e a capital federal, Washington, estabeleceram sistemas de votação antecipada para a eleição.

Foram solicitados, ou enviados, pelo correio, quase 75 milhões de cédulas de votação. Isso é mais do que o dobro dos 33 milhões das eleições de 2016. As autoridades locais estabeleceram caixas de correio, ou pontos especiais, para depositar o voto.

Essas medidas respondem à forte demanda dos eleitores, que temem ser contaminados com covid-19, se forem às urnas no dia das eleições.

Em Iowa, um estado do Meio-Oeste, onde o presidente fez um comício na quarta-feira, a votação começou em 5 de outubro. Até sexta-feira, mais de 454.000 eleitores haviam votado, de acordo com o US Elections Project.

Na Geórgia (sudeste), mais de 1,3 milhão de pessoas votaram, completa a mesma fonte. Algumas esperaram mais de 10 horas na fila.

A votação antecipada começou na quinta-feira na Carolina do Norte (leste), onde se esperava que Kamala Harris, companheira de chapa de Biden, mobilizasse os eleitores democratas de Asheville.

A senadora teve de cancelar sua visita, porém, ao saber que dois membros de sua equipe testaram positivo para covid-19.

O Texas também registrou um número recorde de votos antecipados desde a abertura das urnas na última terça-feira. De acordo com números preliminares, 128.186 pessoas compareceram no primeiro dia, quase o dobro do registrado há quatro anos.

Trump critica, constantemente, o voto por correio, argumentando que isso levará a uma "fraude de escala sem precedentes" em benefício de seu oponente. Não há, no entanto, evidências de irregularidades generalizadas em votações anteriores.