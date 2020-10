Jogadores da Juventus entram em confinamento após novo caso positivo de covid-19

A Juventus anunciou que seus jogadores serão isolados novamente a partir da noite desta quarta-feira após a divulgação do teste positivo para covid-19 do meia americano Weston McKennie.

Este processo de confinamento, que o clube italiano já vinha realizando há alguns dias após a divulgação de dois casos de coronavírus (que não envolveram jogadores, comissão técnica e médicos), permite que os atletas não contaminados sigam treinando e jogando, mas proíbe qualquer contato com o exterior.

Weston McKennie é o segundo caso na Juve, depois de Cristiano Ronaldo, que testou positivo após a partida de Portugal com a França pela Liga das Nações.

Pelas regras sanitárias em vigor na Itália, os dois jogadores terão que ficar isolados por pelo menos dez dias e entregar um teste negativo para poderem se juntar aos seus companheiros.

A este protocolo italiano é adicionado, para a Liga dos Campeões, o da Uefa, que estipula que um atleta deve entregar os exames que demonstram que não está doente uma semana antes de um jogo pelo torneio continental.

De acordo com este ponto, Cristiano Ronaldo, que vai desfalcar a "Velha Senhora" na estreia na Liga dos Campeões contra o Dínamo de Kiev no dia 20 de outubro, deve testar negativo no dia 21 de outubro para poder participar do duelo com o Barcelona, na semana seguinte.