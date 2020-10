O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, em comício em Sanford, na Flórida, que está em boas condições de saúde e se sente "poderoso" após se recuperar do novo coronavírus. Trump afirmou ainda no comício que se sentia bem - e livre de contágio - o suficiente para beijar pessoas na plateia. Este foi o primeiro comício que o presidente dos EUA e candidato à reeleição pelo Partido Republicano fez desde que contraiu covid-19.



Trump foi afastado da campanha presidencial por mais de dez dias depois de testar positivo para o novo coronavírus em 2 de outubro. Persistem questionamentos sobre seu estado de saúde, mas o médico do presidente disse nesta segunda-feira que Trump havia testado negativo duas vezes para o vírus e foi liberado para viajar.



O comício na Flórida, um Estado importante na corrida eleitoral, dá início a uma semana agressiva de viagens para Trump, que também inclui escalas em Pensilvânia, Iowa e Carolina do Norte. Fonte: Associated Press.