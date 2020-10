Trump surge sem máscara em ato na Casa Branca e diz que se sente 'genial'

(foto: Mandel Ngan/AFP)

O presidente dos Estados Unidos,, surgiu neste sábado sem máscara diante de centenas de apoiadores na sacada da Casa Branca e disse que se sente "genial", em seu primeiro evento público desde que foi detectado com COVID-19.

Ao tentar relançar sua campanha para a presidência e reduzir sua desvantagem nas pesquisas de opinião frente ao adversário Joe Biden, Trump afirmou: "Eu me sinto genial."

O evento de hoje preparou o cenário para a volta de Trump aos atos de campanha na semana que vem, apesar das preocupações com a sua recuperação. Além de um comício previsto para segunda-feira na Flórida, Trump participará de outros dois atos: no dia seguinte, na Pensilvânia, e na quarta-feira, em Iowa, informou seu comitê de campanha.

"Quero que saibam que nossa nação irá vencer este vírus terrível da China", afirmou o presidente para centenas de pessoas que participaram do evento ao ar livre, onde o uso de máscara foi obrigatório, mas houve pouco distanciamento social.

A 25 dias das eleições e oito dias após ser diagnosticado com Covid-19, Trump, 74, pediu: "Saiam e votem." Ele discursou por 18 minutos sobre lei e ordem.

Afetado por sua hospitalização por três noites na semana passada, o presidente está empenhado numa tentativa frenética de recuperar o terreno perdido para Biden, que as pesquisas apontam como favorito.

"Mais de 213 mil americanos morreram por causa desse vírus, e a realidade é que isto poderia ter sido evitado", tuitou o democrata neste sábado. Antes, ele havia criticado a atitude de Trump: "Sua conduta pessoal imprudente desde o seu diagnóstico, o efeito desestabilizador que tem em nosso governo, é inconcebível."

Trump não parou de fazer campanha ontem, afirmando, falsamente, que a Covid-19 já tem cura. Também garantiu que os médicos lhe disseram que ele esteve perto de morrer no pior momento de seu tratamento contra o coronavírus, que deixou mais de 213.000 mortos nos Estados Unidos.

Tentando passar uma imagem de força, Trump se recusou a participar do debate programado para a próxima semana, depois que os organizadores o mudaram para um formato on-line devido ao coronavírus.

A comissão encarregada de organizar os debates anunciou, posteriormente, o cancelamento do debate do dia 15, e haverá apenas um encontro presencial entre os dois antes das eleições, no dia 22 de outubro.

O cancelamento gerou uma série de acusações do lado republicano. O diretor de comunicação da campanha de Trump, Tim Murtaugh, disse que "não há razão médica para interromper" o debate de 15 de outubro.

- Vantagem democrata -

Biden lidera com folga as pesquisas de opinião e tem o apoio de mulheres e idosos, levando analistas a sugerirem com cada vez mais confiança uma vitória esmagadora do democrata. A doença de Trump intensificou as críticas ao presidente por sua atitude e por como lidou com a pandemia.

No campo republicano, a preocupação é cada vez mais palpável. Alguns estão abertamente alarmados com o desenrolar da campanha. "Se as pessoas estiverem aborrecidas no dia das eleições, poderíamos perder a Casa Branca e as duas câmaras do Congresso", advertiu o senador republicano Ted Cruz.