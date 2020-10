Comunicado do Business Wire :Cayman Finance

A seguinte declaração pode ser atribuída a Jude Scott, Diretor Executivo da Cayman Finance:

"O reconhecimento das Ilhas Cayman pela UE como cooperação tanto em transparência quanto em tributação justa é uma validação importante do compromisso das Ilhas Cayman com uma política responsável de neutralidade fiscal que não representa nenhum dano a outros países. A UE agora se junta a muitas outras entidades internacionais respeitadas como a OCDE na identificação das Ilhas Cayman como uma jurisdição transparente, sem regimes fiscais prejudiciais. Apreciamos muito a cooperação e a relação de trabalho do Governo das Ilhas Cayman com a UE ao longo de muitos anos, que ajudaram a produzir este resultado."

"A Cayman Finance e o setor de serviços financeiros das Ilhas Cayman apoiam ativamente os esforços do governo das Ilhas Cayman para garantir que nosso regime de isenção fiscal permaneça progressivo, continuando a atender aos mais altos padrões internacionais em evolução sobre transparência e compartilhamento de informações fiscais. Nossa dedicação a estes padrões nos diferencia de outros Centros Financeiros Internacionais, sendo um dos principais motivos pelos quais os investidores institucionais sempre preferem acessar oportunidades mundiais de investimento por meio de veículos de investimento coletivo (CIVs) com domicílio nas Ilhas Cayman."

"Como uma jurisdição cooperativa, o papel de liderança do setor de serviços financeiros das Ilhas Cayman no sistema financeiro mundial continua a oferecer benefícios aos governos da UE e seus cidadãos enquanto se recuperam do impacto econômico da COVID-19. Bilhões de euros em capital de investimento de todo o mundo estão sendo reunidos em CIVs das Ilhas Cayman e investidos na Europa, fornecendo a liquidez necessária para apoiar a inovação, P&D; e empregos, bem como iniciativas ambientais, além de apoiar o crescimento econômico e a recuperação. Os fundos de pensão europeus usam os CIVs das Ilhas Cayman para acessar os mercados internacionais de modo mais eficiente, garantindo melhores retornos aos aposentados que dependem deles. Como a UE já afirmou, o setor de serviços financeiros das Ilhas Cayman continua a fornecer estes benefícios econômicos aos investidores europeus, ao mesmo tempo em que atende e mantém os melhores princípios de governança tributária."

Sobre a Cayman Finance:A Cayman Finance é a associação do setor de serviços financeiros das Ilhas Cayman, um importante centro financeiro mundial neutro em termos de impostos que conecta com eficiência usuários cumpridores da lei e fornecedores de capital de investimentos e financiamento em todo o mundo.

A Cayman Finance representa prestadores de serviços de primeira linha em fundos de investimentos e gestão de ativos, bancos, seguros, resseguros, mercados de capitais e setores confiáveis, bem como prestadores de serviços fiduciários, jurídicos e de contabilidade pública de classe internacional. Além disto, a Cayman Finance representa 15 associações do setor.

Saiba mais em: www.caymanfinance.ky

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201006005983/pt/

Ben Meade, Gerente de Comunicação e Relações Públicas ben.meade@caymanfinance.ky | (345) 769-6203/924-0652

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.