O presidente americano, Donald Trump, que recém teve alta do hospital onde estava internado para se tratar da covid-19, mas que ainda está doente, incentivou nesta segunda-feira (5) os americanos a "sair" com "cuidado", apesar do vírus, que matou mais de 200.000 pessoas no país.

"Não deixem que domine sua vida, saiam, tenham cuidado", disse Trump em um vídeo publicado no Twitter. "Agora estou melhor, talvez esteja imune, não sei", acrescentou, referindo-se à sua hospitalização.