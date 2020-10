Pelosi diz que estímulos estão a caminho e pede que aéreas não demitam

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou neste domingo, 4, que estímulos fiscais estão a caminho no país e serão retroativos. "O que eu disse a executivos da companhia aérea em um comunicado público foi: não demitam pessoas", acrescentou, em entrevista à emissora CBS.



Na sexta-feira, a congressista havia sinalizado que, mesmo em caso de não haver um acerto sobre medidas gerais de estímulo, o setor aéreo receberia algum tipo de auxílio fiscal. "Quero ver se chegaremos a um acordo sobre o que precisamos fazer para acabar com o vírus", disse.



Pelosi ainda afirmou que o estado de saúde do presidente americano, Donald Trump, reforça a necessidade de estímulos econômicos para combater a covid-19 no país. Sobre as informações acerca do presidente, indicou que está "obtendo nossas informações da maneira que todo mundo está, na mídia".