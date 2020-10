Vice-presidente dos Estados Unidos testa negativo para covid-19

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, testou negativo nesta sexta-feira em um exame de covid-19, anunciou a Casa Branca, depois que o presidente Donald Trump anunciou que contraiu o vírus e está em quarentena.

"O vice-presidente Pence e sua esposa testaram negativo para a covid-19. O vice-presidente Pence continua em bom estado de saúde e deseja o melhor aos Trump em sua recuperação", anunciou seu porta-voz, Devin O'Malley, no Twitter.

A notícia, anunciada um mês antes das eleições nos Estados Unidos, obrigou Trump a iniciar uma quarentena na Casa Branca e a suspender os eventos de campanha.

Uma das dúvidas sobre o contágio do presidente é se pessoas de seu círculo próximo também foram contaminadas. O vice-presidente tem um contato estreito com o presidente, que em muitas ocasiões ignora os protocolos sanitários e não usa máscara com frequência.

O chefe da diplomacia, Mike Pompeo, informou que fez um exame nesta sexta-feira e o resultado foi negativo.

A porta-voz do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, afirmou que o funcionário não foi infectado.