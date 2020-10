Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

A Bacardi Limited, a maior empresa mundial de capital fechado do setor de bebidas destiladas, anunciou hoje a nomeação de Todd Grice como vice-presidente sênior e diretor jurídico.Grice proporciona 25 anos de prática jurídica à Bacardi, inclusive os últimos 18 anos na Coca-Cola Company, com ampla experiência empresarial e jurídica em governança corporativa, legislação concorrencial, legislação de valores mobiliários, propriedade intelectual, fusões e aquisições, e transações comerciais. A nomeação ocorre após a planejada aposentadoria de Eduardo Sanchez, que atuou como vice-presidente sênior e diretor jurídico da empresa por 17 anos. Grice se subordinará ao CEO Mahesh Madhavan e integrará a equipe de liderança global da empresa. Na Bacardi, Grice será responsável por assuntos jurídicos e governamentais, o que inclui estratégia, governança e conformidade, transações estratégicas, resolução de controvérsias e assuntos regulatórios.

"Estamos muito felizes por receber Todd na Bacardi e contamos com as contribuições que ele dará para nossa estratégia de longo prazo e esforços contínuos de fortalecer nossa cultura Bacardi única. Desde o início, ficamos impressionados com sua paixão por desenvolver equipes e seu compromisso de ser um líder empresarial e parceiro positivo e decidido", declarou Mahesh Madhavan, CEO da Bacardi Limited. "Todd compreende e valoriza como marcas tradicionais - como é o caso de nossa empresa de 158 anos - mantêm relevância e conexão geração após geração sem abrir mão de sua autenticidade, valores e proposta."

Grice proporciona uma perspectiva verdadeiramente global, com experiência internacional, regional e nacional em mercados maduros e em crescimento. Sua carreira na Coca-Cola o levou a papéis de mercado e funcionais com base em Londres, Tóquio, Xangai, Atlanta, além de um papel de liderança no conselho da empresa na África. Como empresa de propriedade familiar com uma sólida cultura corporativa, foi igualmente atraente para nós o trabalho de Grice na Coca-Cola, o que lhe permitirá incorporar à Bacardi propósito, visão e missão em todas as práticas e políticas da empresa.

"Eu sempre admirei as marcas globais premium da Bacardi e a solidez na forma como uma empresa de propriedade familiar mantém uma paixão por seus colaboradores, negócios e marcas sustentando décadas de liderança no mercado", afirmou Grice. "Estou muito feliz por poder contribuir para a Bacardi e seu legado de cultura que coloca as pessoas em primeiro lugar, pensamento inovador e um compromisso de crescer, tudo sem nunca deixar de fazer o que é correto."

Grice se mudará para as Bermudas, o que ainda depende da autorização da Autoridade de Imigrações das Bermudas.

Sobre a Bacardi Limited

A Bacardi Limited, a maior empresa de capital fechado do mundo dedicada a bebidas alcoólicas, produz e comercializa bebidas destiladas e vinhos internacionalmente reconhecidos. A Bacardi Limited conta com um portfólio de mais de 200 marcas e rótulos, entre eles, o rum BACARDÍ®, a vodca GREY GOOSE®, a tequila PATRÓN®, o uísque Blended Scotch DEWAR'S®, o gim BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e os vinhos espumantes MARTINI®, a tequila produzida 100% com agave azul CAZADORES® e outras marcas líderes e emergentes, como o uísque escocês WILLIAM LAWSON'S®, o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN® e a vodca ERISTOFF®. Fundada há mais de 158 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited permanece até hoje uma empresa de propriedade familiar, emprega mais de sete mil pessoas, opera unidades de produção em 11 países e comercializa suas marcas em mais de 170 países. Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, inclusive a Bacardi International Limited. Acesse http://www.bacardilimited.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn ou Instagram.

Jessica Merz Diretora de Comunicação Corporativa Global jmerz@bacardi.com

