Brexit: implementação total do acordo com Reino Unido é prioridade, diz Barnier

Negociador-chefe da União Europeia com o Reino Unido, Michel Barnier usou sua conta oficial no Twitter para reafirmar o desejo do bloco de implementar o Acordo de Retirada já fechado com o país. A mensagem é divulgada em um contexto de divergência entre as partes, após o governo de Londres apresentar projeto de lei que recua em alguns pontos já fechados com a UE. "A implementação total e efetiva do Acordo de Retirada será sempre uma prioridade absoluta para a União Europeia", afirmou Barnier. Segundo ele, as negociações com o Reino Unido são o único meio de proteger o Acordo de Belfast e também "a paz e a estabilidade na ilha da Irlanda".